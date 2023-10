La mostra è mirata alla conoscenza dei funghi dei vari habitat lombardi, alla prevenzione degli avvelenamenti e al rispetto dell'ambiente.

Palazzo Pirelli ospiterà domani mercoledì 11 alle ore 11 in Sala Gonfalone la presentazione della “Mostra micologica e festival del fungo e del tartufo lombardo”, evento che si terrà in Piazza Città di Lombardia dal 20 al 22 ottobre.

Alla conferenza stampa di domani interverranno Alessandro Beduschi, Assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia; Giacomo Zamperini, Presidente della Commissione speciale Valorizzazione e tutela dei territori montani e di confine, Rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera; Roberto Galli, Presidente Gruppo Micologico Milanese; Andrea Tagliapietra, Gruppo Micologico Milanese e Ispettore micologo; Marco Ramunno, General Manager “Arte del Vino SRL”.

La mostra è mirata alla conoscenza dei funghi dei vari habitat lombardi, alla prevenzione degli avvelenamenti e al rispetto dell'ambiente. Nell’occasione il Gruppo Micologico Milanese presenterà una serie di pannelli esplicativi sul mondo dei funghi, cosa sono, come e dove vivono e come si riproducono. Altri pannelli illustrano i principali funghi velenosi o pericolosi per la salute pubblica, altri ancora sono incentrati sull’educazione all'ambiente e alla raccolta.

Durante la manifestazione, gli esperti saranno a disposizione dei visitatori per ogni spiegazione o chiarimento sui funghi esposti. Ci sarà anche la possibilità di esporre collezioni micologiche e botaniche private nonché materiale bibliografico.

La Mostra si svolgerà in concomitanza del Festival del fungo e del tartufo lombardo: in Piazza Città di Lombardia saranno presenti espositori (venditori) di funghi e tartufi freschi e secchi e sarà attivo il servizio di cucina (a base ovviamente di funghi).