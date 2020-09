Il pazzo gran premio al Mugello alla fine incorona Lewis Hamilton che, nella prima volta della Formula 1 in Toscana, raggiunge il traguardo delle 90 vittorie in carriera

Incidenti, safety car, tre partenze al posto di una. Il pazzo gran premio al Mugello alla fine incorona Lewis Hamilton che, nella prima volta della Formula 1 in Toscana, raggiunge il traguardo delle 90 vittorie in carriera. La Mercedes del campione del mondo è seguita in classifica dall’altra freccia argento guidata da Valtteri Bottas. Sull’ultimo gradino del podio la Red Bull di Albon precede la Renault di Ricciardo...https://monzaindiretta.it/sport/mugello-quanti-incidenti-alla-fine-hamilton-fa-90/