Natale a Palazzo Lombardia teatro e musica

I ricordi di Gigi Meroni e Gianni Magni, il concerto di Mozart e i canti alpini

Quattro eventi speciali per animare ulteriormente il programma Natalizio proposto da Regione Lombardia. Ad ospitarli, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti, sarà il 14, 15, 19 e 20 dicembre l'Auditorium Testori

'Il Natale della Cultura' offrirà spettacoli dedicati a teatro, musica e cabaret caratterizzano. "Spettacoli di alto livello artistico - spiega l'assessore regionale all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli - animeranno il ricco palinsesto di eventi legati alla tradizione. Una programmazione organizzata in collaborazione con la Fondazione 'I Pomeriggi Musicali'".

Si parte domani, mercoledì 14, alle ore 18.30, con 'La Farfalla Gigi Meroni', primo omaggio teatrale in Italia sulla vita del grande calciatore comasco prematuramente scomparso.

Lo show prende spunto dalla tragedia aerea di Superga: da qui, grazie a un 'salto scenico' del narratore, lo spettacolo si concentra nel racconto delle gesta di un ragazzino prodigio nato a Como il 24 febbraio del 1943, che incanta coi suoi dribbling e il suo smisurato talento, ma anche con il suo atteggiamento anticonformista e fuori dagli schemi. Un racconto romantico che ripercorre la carriera professionale e la vita privata di un campione. Canzoni a tema, sottofondi musicali, aneddoti, testimonianze, recitazione e poesia fanno dello spettacolo 'La Farfalla Gigi Meroni' un sentito e appassionato omaggio a una personalità inimitabile.

Il giorno successivo, giovedì 15 dicembre, sempre alle ore 18.30 al 'Testori', lo spettacolo messo in scena celebra il ricordo dell'attore-mimo Gianni Magni a 30 anni dalla sua scomparsa. Nella prima parte si assisterà, attraverso una ricostruzione teatrale, a un momento di vita nel quale la moglie del compianto Gianni Magni, Vera Rettore Magni, rievoca lo spirito del suo defunto marito praticando una seduta spiritica.

Nella seconda parte è previsto un omaggio canoro e recitato a lui dedicato. Molti gli ospiti in sala che lo ricorderanno con video e recitazioni. Tra questi: Ettore Andenna, Carletto Bianchessi, Pino Caruso, Roberto De Marchi, Walter Di Gemma, Alessandra Ferrari, Katia Fiorrelli, Nino Formicola, Enrico Intra, Grazia Maria Raimondi, Norberto Midani, Alberto Patrucco, Lino Patruno, Francesca Persico (La Regi), Tiziana Più, Marisa Rampin.

Nella terza parte lo spettacolo coinvolgerà il pubblico in sala. Presenti alcuni amici di Gianni Magni che interverranno con ricordi di vita, aneddoti e pensieri.

Il Concerto di Natale è previsto lunedì 19 dicembre dalle ore 18.30. In Auditorium Testori di Palazzo Lombardia il 19 dicembre si svolgerà il Concerto di Natale. Una serata all'insegna della musica classica realizzata in collaborazione con il Consolato Generale della Repubblica Ceca a Milano, il Consolato Generale di Svizzera a Milano e EUNIC-European Union National Institutes for Culture.

Sul palco prestigiosi interpreti della scena musicale classica internazionale, la soprano Martina Janková, Gérard Wyss al pianoforte e Claudia Blersch, voce narrante, eseguiranno musiche di Wolfgang Amadeus Mozart.

Infine, martedì 20 dicembre, i Canti alpini. Serata omaggio ad Arturo Benedetti Michelangeli, inizio ore 18. 30. Sul palco dell'Auditorium Testori si succederanno il Coro Vallecamonica Gruppo ANA di Darfo Boario Terme, il Coro ASPIS Milano e il Coro CET che si esibiranno in un ricco repertorio di canti alpini che ci faranno immergere nella magia del Natale.

I brani presentati sono stati armonizzati dal Maestro Arturo Benedetti Michelangeli (Brescia, 5 gennaio 1920 - Lugano, 12 giugno 1995), uno dei più grandi interpreti del pianoforte del XX secolo.

Ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione consigliata a eventi_cultura@regione.lombardia.it. L'accesso in sala è consentito a partire dalle 17.30.