'Ndrangheta a capo delle cooperative d'accoglienza

Maxi operazione delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lodi in collaborazione con la magistratura di Milano

"Fake onlus", così le Fiamme Gialle del Comando provinciale di Lodi in collaborazione con la magistratura di Milano, hanno chiamato l'operazione, che questa mattina martedì 2 Luglio, ha portato alla luce una presunta gestione economica illecita da parte di alcune onlus, che gestivano l'accoglienza dei migranti, per profitti illeciti per milioni di euro.

In queste ore si stanno svolgendo perquisizioni che ha portato a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone. L'accusa è di associazione per delinquere, truffa allo Stato e autoriciclaggio.

Interviene anche l'assessore alla Sicurezza, Polizia Locale e Immigrazione di Regione Lombardia, Riccardo De Corato: «quanto emerge dalle prime notizie arrivate dalla Magistratura di Milano in merito all’indagine “Fake Onlus” è gravissimo: cooperative Onlus che si occupavano dell’accoglienza di migranti erano della ’ndrangheta. Un plauso alla Guardia di Finanza per il lavoro svolto. Il business illegale degli immigrati, oltre alla Capitale, colpisce la nostra regione, la Lombardia" prosegue "L’assurdità sarebbe anche che queste associazioni coinvolte negli arresti di oggi abbiano avuto assegnati dai Comuni locali sequestrati alle mafie».