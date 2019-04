Negozi storici premiata Chiuro

La cerimonia di premiazione si svolgerà, lunedì 8 Aprile, a Milano Palazzo Pirelli

Lunedì 8 Aprile, a Palazzo Pirelli, Belvedere Jannacci, si svolgerà la cerimonia di premiazione e all'assegnazione dei riconoscimenti dei negozi storici. In totale l'evento coinvolgerà 37 realtà lombarde. Lo status di 'negozio storico' viene assegnato dalla Regione Lombardia per la capacità di preservare e valorizzare l'attività o il luogo oggetto dell'attività d'impresa da almeno 50 anni.



Sono 1.749 le attività riconosciute fin dal 2004 nel Registro regionale dei luoghi storici del commercio della Lombardia, molte addirittura ultracentenarie e appartenenti a oltre 20 categorie merceologiche.

In Valtellina sarà premiata la località di Chiuro in provincia di Sondrio con gli alimentari Balgera - Chiuro (So) del 1910. Nel centro dell'antico borgo di Chiuro, in Valtellina, è gestito dalla stessa famiglia dal 1910: fondatore è stato Felice Balgera. Inizialmente, oltre ai principali generi alimentari, vi si trovano anche granaglie, pellami e perfino articoli di ferramenta. Oggi con i fratelli Carla e Pierfelice Balgera, nipoti di Felice, è diventato un fornitissimo supermercato.



Il ristorante San Carlo a Chiuro in provincia di Sondrio. Sebbene testimonianze non ufficiali narrino di una trattoria "con deposito di materiali edili" già dalla metà dell'Ottocento, a Chiuro, il primo documento ufficiale è del 1904, quando era titolare Aristide Redaelli. Oggi, lo gestisce Amos Redaelli con i figli Carlo e Giovanna. Situato in un imponente edificio nel centro del paese, il locale conserva numerosi segni delle proprie antiche origini: le alte volte dei soffitti, le lunette dipinte alle finestre, gli affreschi, un vecchio pavimento a lastroni di serpentino, parti di arredo e alcune credenze antiche, fino ai numerosi pezzi di vasellame con l'insegna del locale, realizzati nel corso degli anni. Tutti elementi caratteristici che conferiscono all'ambiente un'atmosfera accogliente e d'altri tempi, dove anche la cucina garantisce sapori genuini, nel solco di tradizioni culinarie locali, gelosamente tramandate.