Nel 2027 una sonda italiana approderà su Marte

Sonda di elevata tecnologia interamente progettata e realizzata in Italia

Una sonda di elevata tecnologia interamente progettata e realizzata in Italia arriverà su Marte entro il 2027. A portare il veicolo sul pianeta rosso sarà il Vega, il lanciatore italiano sviluppato in ambito Esa, dopo sette anni di sviluppo con un impegno finanziario di circa 50 milioni di euro. Capofila del progetto denominato SMS (Small Mission to MarS), il Centro italiano ricerche aerospaziali (Cira) con i due distretti della Sardegna (Dass) e della Campania (Dac). Responsabile scientifico è il professor Giacomo Cao, presidente del Dass.https://www.meteogiuliacci.it/astronomia/nel-2027-una-sonda-italiana-approder%C3%A0-su-marte