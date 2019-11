Nel curling Bormio domina Chiavenna

Partito lo scorso anno, il campionato regionale coinvolge squadre di Sesto San Giovanni e della Valchiavenna per un totale di una decina di incontri distribuiti tra novembre e marzo; in questa stagione invernale la Bormio Curling proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Il curling in Italia è ancora uno sport di nicchia, mentre in alcuni Paesi si è già affermato e può contare su un grande seguito e quindi su importanti investimenti. La Lombardia si avvale di su un solo impianto dedicato esclusivamente alla pratica del curling (quello di Bormio), mentre nel caso di Sesto San Giovanni e di Chiavenna i campi vengono realizzati all’interno di piste del ghiaccio utilizzate anche per altre discipline.

A Bormio la struttura coperta presente alla “Cittadella dello Sport”, lavora a tempo pieno nella stagione invernale pur richiedendo uno sforzo economico non indifferente.

Questo primo turno svoltosi a fine Novembre sulla pista di Bormio ha visto il team di casa dominare sui Seagulls Chiavenna e perdere di misura con il team di Sesto San Giovanni Jass 4 Fun. In attesa delle prossime gare, previste per inizio Gennaio, la pista di curling sarà teatro di allenamenti e di amichevoli, sotto la guida dei tecnici e dei volontari.