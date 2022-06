Nell'udinese parapendista recuperato dall'elisoccorso

La stazione di Udine del Soccorso Alpino è intervenuta questo pomeriggio su chiamata della Sores per un parapendista che ha perso quota per qualche problema tecnico atterrando bruscamente in un'area impervia tra il Rio Nero e il Rio Bianco sopra Montemaggiore.

L'uomo originario di Varsavia è riuscito a recuperare da solo la vela ed ha chiamato il Nue112 per chiedere aiuto non riuscendo a capire dove si trovava e da quale parte eventualmente scendere.

Dal momento che aveva una spalla dolente a causa dell'impatto brusco al suolo e siccome la sua posizione distava più di quaranta minuti per le squadre di terra che lo avrebbero eventualmente raggiunto a piedi è stato inviato in suo aiuto l'elisoccorso regionale. Sbarcata sul posto l'equipe tecnico medica l'uomo è stato visitato e poi caricato a bordo con il triangolo di evacuazione (pannolone) e portato al campo base presso Taipana dove c'era l'ambulanza. L'uomo ha però scelto di non recarsi in ospedale e si è fatto venire a prendere da alcuni amici di volo.





Gemona del Friuli

Un seconda attivazione per un parapendio avvistato e segnalato tra lo spigolo del Glemine e il Monte Cuarnan ha avuto luogo dopo le 19. In questo caso si è riusciti a contattare il pilota, un uomo di Udine, che ha riferito di riuscire a scendere autonomamente. I soccorritori stanno comunque monitorando la sua discesa attendendolo a valle in modo da essere certi che tutto proceda bene.