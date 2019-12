Nepal, lupo cecoslovacco “intervistato” in sala Besta

Giovedì sera 5 Dicembre, presentato nella sede della Banca Popolare di Sondrio il libro di Scherini e Vitellino “Il mio amico Nepal”.

Complice la distensiva atmosfera pre natalizia, la serata dedicata alla presentazione del libro “Il mio amico Nepal” (Harper Collins, pag 256, euro 17,00) scritto a quattro mani ( e “quattro zampre”) da Andrea Scherini e Salvatore Vitellino, si è svolta in un clima sereno e confidenziale, giovedì sera 5 Dicembre.

Presente il dottor Mario Alberto Pedranzini, consigliere delegato e direttore generale di Bps, che ha cortesemente messo a disposizione la prestigiosa sala Besta, a fare gli onori di casa è stato il presidnete del Cai (Club Alpino Italiano) Sezione Valtellinese di Sondrio, Paolo Camanni, che, dopo avere presentato gli autori del libro e il Direttore di Valtellinanews Alberto Comuzzi, intervenuto in veste di moderatore dell'incontro, ha tenuto a ringraziare sia il numeroso pubblico intervenuto, sia Angelo Schena, presidente della Fondazione Luigi Bombardieri, copromotrice della serata.

Tantissimi gli spunti venuti dalla descrizione e dalla narrazione del libro svolti dagli autori incalzati dalle domande del moderatore. Come era facile intuire il pubblico ha potuto apprezzare le riflessioni sui grandi temi di cui è portatrice la cultura della montagna e nello stesso tempo il rispetto che l'uomo compiuto è tenuto ad avere nei confronti degli animali al centro della scena ovviamente Nepal il cane lupo cecoslovacco che nelle tante spedizioni (su vette oltre i 4 mila metri) ha avuto come compagno di cordata il suo addestratore Andrea Scherini.

In chiusura di serata un colpo di teatro: il moderatore – che nel corso dell'incontro non ha lesinato apprezzamenti per il libro – ha letto un pensiero del biblista Paolo De Benedetti (Asti 1927-2016) che in una sua celebre opera sulla “Teologia degli animali” ha sostenuto che esiste anche un “Paradiso” per tutti gli esseri del mondo animale.