Nessuno tocchi Indi

Zamperini (FdI): "sarebbe una barbarie togliere la vita a una bimba senza il consenso dei genitori"

«Un antico canto giacobita recitava “what is right and what is wrong by the law?”. Quale barbarie può consentire che venga uccisa una figlia contro la volontà dei genitori? Quale giustizia toglie la vita ad una creatura indifesa?

Perché tutta questa ostinazione da parte dei giudici inglesi nel voler impedire all’Italia di salvare una vita umana? Indi è a tutti gli effetti una cittadina italiana. Intervenga il Governo inglese e consenta all'Italia di prendersi cura di Indi e dei suoi genitori, Dean e Claire.

I cittadini lombardi, come tutti gli italiani, vivono con sgomento queste ore e non si spiegano il motivo per il quale una bimba può essere lasciata morire senza il consenso dei genitori. Anche la CEI è intervenuta sull’argomento, ribadendo che non esiste un diritto alla morte. L'Italia aspetta Indi e la sua famiglia a braccia aperte, prima che sia troppo tardi.» Così il Consigliere di Regione Lombardia di Fratelli d’Italia, Giacomo Zamperini.