Nidi gratis 37 mln per azzerare rette

In cinque anni stanziate risorse per più di 140 mln di euro attese oltre 15 mila domande e adesioni da almeno 550 Comuni

La Giunta della Regione Lombardia, su proposta dell'assessore alle Politiche per la famiglia Genitorialità e Pari opportunità, ha approvato, martedì 28 Maggio uno stanziamento di 37 milioni di euro che consente di rifinanziare la misura 'Nidi Gratis'.

Dal 2016 ad oggi 'Nidi gratis' è stata finanziata con 142,4 milioni e ne hanno beneficiato circa 43.000 famiglie. Per poter aderire alla misura, le famiglie devono avere un Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a 20.000 euro. Entrambi i genitori devono essere residenti in Lombardia e essere occupati, oppure con un genitore occupato e uno disoccupato con la Dichiarazione di immediata disponibilità (Did) o con il Patto di servizio personalizzato (Psp). Una condizione che è valida anche in caso di nuclei monogenitoriali.

Il bando, fino ad esaurimento dei fondi, si articola in due fasi, le cui procedure potranno essere svolte solo on line. I Comuni potranno aderire alla misura nel mese di Giugno e le famiglie presentare domanda a partire da Settembre.

La nuova misura consente ai Comuni d'incrementare ulteriormente l'offerta rivolta alle famiglie. I Comuni che hanno aderito a 'Nidi Gratis 2018-2019' possono aumentare del 10% i posti autorizzati rispetto all'anno precedente e variare le convenzioni con le strutture private, perfezionandole entro il 31 Luglio 2019. I Comuni che aderiranno alla misura per la prima volta possono indicare il numero dei posti nelle strutture pubbliche e quelli 'acquistati' in convenzione, purché li perfezionino entro il 31 Luglio 2019.