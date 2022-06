Nuoto atleti valtellinesi fanno incetta di medaglie

Futura di Morbegno, Yellow Sport Team di Tirano, Chiavenna Nuoto, Credaro di Sondrio e Sporting Club Livigno, ottenendo titoli e piazzamenti di rilievo in tutte le specialità.

A pochi giorni dai prossimi Mondiali di Budapest e a due mesi dagli Europei di Roma, il nuoto italiano festeggia un altro grande appuntamento nazionale, specialmente in ottica prospettica: il Campionato del Centro Sportivo Italiano che ha assegnato gli scudetti tricolori ai migliori in vasca.

Ci sono voluti quattro giorni intensissimi per completare un fitto programma di gare nei vari stili e nelle varie categorie. Dal 26 al 29 maggio la Piscina BellaItalia di Lignano Sabbiadoro ha ospitato tutte le finali del 18° Campionato nazionale di nuoto CSI: 1160 atleti provenienti da tutta Italia, 10 regioni presenti, 78 società partecipanti (il miglior dato tra tutti i campionati CSI, segnale della grande voglia di tornare in acqua di tutto il movimento natatorio nazionale forse il più penalizzato dall’emergenza Covid).

La Lombardia si aggiudica il Trofeo delle Regioni vincendo con 83 medaglie d’oro, 2° il Lazio con 33 e 3° la Campania con 32. Il Comitato provinciale CSI di Sondrio ha partecipato con tutte e cinque le squadre di nuoto affiliate in provincia: Futura di Morbegno, Yellow Sport Team di Tirano, Chiavenna Nuoto, Credaro di Sondrio e Sporting Club Livigno, ottenendo titoli e piazzamenti di rilievo in tutte le specialità. Il bilancio parla di complessivamente 18 ori, 10 argenti e 17 bronzi, un bottino veramente notevole, in cui la parte del leone l’ha fatta lo Yellow Sport Team di Tirano ottenendo un ottimo 7° posto nel medagliere nazionale.

“Siamo pienamente soddisfatti della trasferta a Lignano – la dichiarazione dei dirigenti valtellinesi al rientro dalla trasferta - i ragazzi si sono divertiti e hanno ottenuto ottimi risultati, il nuoto è stato uno degli sport che più ha sofferto per l’emergenza Covid e c’era tanta voglia di ritrovarsi insieme per gareggiare senza pensieri. Nonostante la pausa di tre anni il livello della manifestazione si è ulteriormente alzato rispetto all’ultima edizione e riuscire a salire sul podio è sempre più difficile. Aver portato in valle 45 medaglie complessivamente ci riempie di soddisfazione”.

Ecco tutti i medagliati:

Futura:

Adoni Alessia bronzo nei 100 rana e argento nei 50 farfalla, Ardenghi Claudia bronzo nei 50 rana e bronzo nei 100 rana, Bianchi Nicol oro nei 50 dorso e oro nei 100 dorso, Giumelli Sebastiano oro nei 200 mix argento nei 50 stile argento nei 100 farfalla, Pighetti Giulia bronzo nei 100 rana, Vola Emma oro nei 50 stile oro nei 100 stile argento nei 200 stile, infine nelle staffette: Bronzo nella 4x50 MIX con Baraglia Sara-Giana Emma-Adoni Aloessia-Vola Emma, bronzo nella 4X50 con Valenti Lisa-Bianchi Nicole-Pighetti Giulia-Pecora Francesca e oro nella 4x50 MIX con Barri Ginevra-Bianchi Nicole-Pecora Francesca- Pighetti Giulia.

Yellow Sport Team 36:

Matilde Brigatti argento nei 100 DO bronzo nei 100 SL, Sara Strambini bronzo nei 100 dorso oro nei 50 dorso, Alessandro Scaruffi oro nei 50 stile bronzo nei 200 stile, Tommaso Scaramuzzi oro nei 100 farfalla argento nei 200 stile oro nei 200 misti, Emanuele Brè argento nei 100 rana, Letizia Crupi oro nei 50 stile oro nei 100 stile e oro nei 50 dorso, Costanza Folini oro nei 100 farfalla oro nei 200 stile e oro nei 200 misti, Giovanni Crupi oro nei 50 rana oro nei 100 rana. Infine argento nella staffetta 4x50 mista ragazzi con Matteo Pedrini, Emanuele Brè, Scaramuzzi Tommaso e Scaruffi Alessandro.

Chiavenna Nuoto:

Garolini Simone oro nei 50 dorso cadetti, Fagetti Ilenia argento ragazze 100 farfalla, Longoni Daniela argento M3 200 stile libero, Bronzo: Fagetti Ilenia 200 misti, Rossi Nicholas ragazzi 100 rana, Scaramella Giulia ragazze 100 dorso e 200 stile libero, Longoni Daniela 50m stile libero e 100 m stile libero, Gusmeroli Giulio M3 200 stile libero. Da sottolineare nella categoria special: Gusmeroli Giulio oro 50, 100 e 200 stile, Triaca Lucia oro 50 stile e 50 dorso, Tonola Stefano argento 50 dorso, bronzo 50 stile.