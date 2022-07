Nuovi arrivi in casa Sondrio per il prossimo campionato

Si tratta di Mattia Fontana, classe 2002, è più che altro un ritorno. Portiere nativo di Chiavenna, Fontana ha difeso in questi ultimi anni i pali di Luciano Manara in Eccellenza e Leon in serie D

Nuovi arrivi in casa Sondrio in vista del prossimo campionato di Promozione. Quello di Mattia Fontana, classe 2002, è più che altro un ritorno. Portiere nativo di Chiavenna, Fontana ha difeso in questi ultimi anni i pali di Luciano Manara in Eccellenza e Leon in serie D.

Il reparto offensivo potrà invece contare anche sull'apporto di Ferdinando Guerrisi , ala destra del 2002. Guerrisi ha una vasta trafila giovanile con le maglie di Catanzaro, Sassuolo e Reggina e ha giocato anche in serie D con Cittanova, Roccella e San Luca. E' reduce da una vittoria nel campionato di Promozione calabrese con la Gioiese. Sempre nel reparto d'attacco sarà a disposizione anche Guillermo Busto, nato a Buenos Aires nel 1995. Busto ha cominciato la sua carriera nel settore giovanile del Velez Sarsfield e ha trascorsi nella cadetteria argentina con la Nueva Chicago.

Il suo contatto con l'Italia è stato con la maglia del Troina, compagine siciliana con cui ha disputato la serie D e il pareggio per salire in Lega Pro. Si è poi distinto nelle file del Palestrina con cui si è aggiudicato i playoff di Eccellenza. Proviene dal campionato di Promozione toscana dove ha indossato la maglia del Cortona Camucia. Alberto Moroni è invece una conferma che ha anche trascorsi nella ColicoDerviese. I tifosi ricordano in particolare la sua rete messa a segno nella giornata inaugurale della scorsa stagione contro l'Aurora Olgiate e una tripletta messa a segno sul terreno del Dolzago.

Il reparto difensivo potrà contare su Tommaso Del Nero, classe 1997, esordio tra i giovanissimi del Grosseto e con trascorsi con la Sangiovannese in serie D, il Roselle e il Grosseto in Eccellenza. Nel 2019 ha vestito la maglia del Piombino con il quale è salito dalla Promozione all'Eccellenza.