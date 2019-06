Olimpiadi 2026 Conte a Losanna

Presenza Premier nella città svizzera rafforza senso di compattezza

«Un'ottima notizia che rende ancor più forte il senso di compattezza che sta caratterizzando la nostra candidatura". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta la notizia della partecipazione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lunedì prossimo, a Losanna, in occasione dell'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026. "Fin dall'inizio di questa avventura - ha proseguito il presidente Fontana - ho sottolineato come lo spirito di squadra dovesse essere il vero punto di forza della candidatura di 'Milano-Cortina' e la decisione del premier va proprio in questa direzione". "In tal senso - ha concluso il governatore - mi auguro che siano tantissimi gli italiani che attraverso messaggi sui social, seguendo l'evento sui media e partecipando anche agli eventi in piazza già programmati a Milano e Cortina, diano il loro contributo a sostegno del raggiungimento di un traguardo davvero importantissimo per l'intero Paese».