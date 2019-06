Olimpiadi 2026 Sondrio, Milano, Cortina in piazza con maxischermo

In piazza Gae Aulenti a Milano e maxischermo anche a Sondrio e Cortina per l'assegnazione della sede delle Olimpiadi invernali del 2026 alle quali e' candidata Milano-Cortina.

Ore decisive per l'assegnazione della sede delle Olimpiadi invernali del 2026 alle quali e' candidata Milano-Cortina. Per sostenerla, da domenica 23 Giugno a Losanna il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che guida la delegazione di cui fanno parte anche l'assessore regionale al Bilancio, Finanza e Semplificazione Davide Caparini e il sottosegretario alla Presidenza con delega ai Grandi eventi sportivi Antonio Rossi.



In attesa della decisione finale del Comitato Olimpico Internazionale, prevista intorno alle ore 18 di lunedì 24 Giugno, diversi assessori della Giunta regionale saranno presenti lunedì 24 Giugno, dalle ore 15 in piazza Gae Aulenti a Milano per condividere l'attesa insieme a giornalisti, operatori tv, fotografi e cittadini.



Hanno gia' dato la loro adesione per la presenza in piazza Gae Aulenti il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, Martina Cambiaghi (Sport), Riccardo De Corato (Sicurezza), Giulio Gallera (Welfare), Lara Magoni, campionessa ed ex Nazionale di sci (Turismo), Melania Rizzoli (Istruzione).

Un maxischermo sarà allestito anche in piazza Garibaldi a Sondrio, dove cittadini, giornalisti e operatori dei media, seguiranno insieme all'assessore regionale agli Enti locali, montagna e piccoli comuni Massimo Sertori le ore che precederanno l'esito finale. La Valtellina e' infatti uno dei pilastri della candidatura di #MilanoCortina2026.



Analoga iniziativa anche a Cortina d'Ampezzo, la 'perla delle Dolomiti', in Veneto.