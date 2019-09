Olimpiadi 50&Più gli atleti valtellinesi portano a casa nove medaglie

Mirella Trotti ha vinto 3 ori e 1 argento in 4 diverse discipline, ottenendo il secondo posto assoluto nella classifica delle donne. Gli altri sportivi medagliati sono Antonio De Rossi, Remo Martinoli, Italo Patriarca, Luciano Rech e Giovanna Schenatti

Sport, relax e convivialità si sono confermati gli ingredienti di successo delle Olimpiadi 50&Più, evento nazionale itinerante che quest’anno ha fatto tappa in Basilicata. L’atteso appuntamento, alla sua 26a edizione, ha avuto luogo nella località di Marina di Pisticci in provincia di Matera, dal 15 al 23 Settembre.

I ‘veterani’ 50&Più provenienti da varie zone d’Italia si sono cimentati nelle diverse discipline sportive previste dalle Olimpiadi: nuoto, ping pong, basket, tiro con l’arco, freccette, tennis, maratona, marcia, ciclismo, bocce ecc.. In otto giornate di ‘sfide’ i concorrenti hanno gareggiato suddivisi in categorie e per classi d’età.

La rappresentanza valtellinese, guidata dal presidente della 50&Più della provincia di Sondrio Remo Martinoli, si è nuovamente distinta per i risultati ottenuti, nonché per l’entusiasmo nel prendere parte all’evento, la sportività e la voglia di divertirsi.

Per la provincia di Sondrio i partecipanti sono stati in tutto 22: Claudio Angelini, Marisa Bonesi, Mauro Corchia, Antonio De Rossi, Gianni De Stefani, Alba Dei Cas, Adelaide Fiora, Rita Libera, Fausta Lucchina, Remo Martinoli, Giovanna Papa, Italo Patriarca, Marinella Pontiggia, Luciano Rech, Mary Giovanna Rovaris, Giovanna Schenatti, Dino Succetti, Bruna Elsa Tomasi, Mirella Trotti, Elsa Vanotti, Antonio Venosta e Margherita Vitali.

La rappresentanza valtellinese ha ottenuto il 14° posto assoluto sul totale delle 30 province italiane partecipanti e 9 medaglie. Queste ultime sono state vinte da: Antonio De Rossi (1 bronzo nella maratona); Remo Martinoli (1 bronzo nelle bocce); Italo Patriarca (1 bronzo nelle bocce); Luciano Rech (1 argento nel nuoto stile rana); Giovanna Schenatti (1 bronzo nella marcia); Mirella Trotti (4 medaglie, di cui 1 oro nella maratona, 1 oro nel nuoto, 1 oro nel ciclismo e 1 argento nella marcia). Di grande rilievo la prestazione di Mirella Trotti, che, in virtù delle 4 medaglie vinte in diverse discipline, ha ottenuto il secondo posto assoluto nella classifica generale delle donne. Anche gli altri olimpionici della nostra provincia che non hanno ottenuto medaglie hanno comunque contribuito al conseguimento del 14° posto nella graduatoria finale. La 50&Più della provincia di Sondrio ringrazia dunque tutti i partecipanti e si complimenta per l’ottimo lavoro di squadra.

Prossimo evento per la categoria, questa volta riguardante il nostro territorio, il pranzo conviviale in calendario per il 24 Novembre, aperto a tutti i soci 50&Più della provincia di Sondrio.