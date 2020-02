Olimpiadi dei sordi successo positiva la ricaduta in Valtellina e Valchiavenna

Aumento di presenze a Madesimo e Campodolcino, Chiavenna e dintorni

«I 'Winter Deaflympics Games' che si sono svolti lo scorso dicembre tra Madesimo, Chiavenna e Santa Caterina Valfurva, hanno superato tutti i record: il totale delle presenze dal 9 al 21 Dicembre 2019 in questo territorio è più che raddoppiato rispetto all’anno precedente e il numero di visitatori è passato da 8.129 a 20.836, registrando una crescita del 157%». I dati provengono direttamente dalle strutture ricettive, sono stati raccolti dalla Provincia di Sondrio ed elaborati per conto di Regione Lombardia.

Dall’analisi dei dati relativi ai Comuni interessati dalle Olimpiadi dei Sordi, e dal confronto con il 2018, emerge un quadro ancora più positivo: a Madesimo e Campodolcino le presenze sono passate da 1.543 a 4.909, da 524 a 6.729 a Chiavenna e dintorni, da 6.062 a 9.198 a Valfurva.

«La collaborazione tra istituzioni ed enti locali - ha commentato Sertori - ha permesso di ottenere un risultato importante per tutti. Un successo di cui Valtellina e Valchiavenna, ma in generale tutta la Lombardia, sono assoluti protagonisti. L’aumento di ben 12.707 visitatori rispetto allo stesso periodo del 2018 - ha commentato l'assessore alla Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni Massimo Sertori - è il segno tangibile di una costante attenzione rivolta allo sviluppo turistico e ricettivo dei territori. Anche in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e, considerando che molte gare saranno svolte in Valtellina, come Regione Lombardia proseguiremo il lavoro affinché gli effetti sui territori coinvolti dai Giochi Olimpici siano importanti sia in termini di flussi turistici che di incremento del PIL (Prodotto Interno Lordo)».

«Eventi internazionali come le Olimpiadi - ha concluso Sertori - offrono l’occasione straordinaria di farsi conoscere a livello mondiale e consolidare un turismo nel tempo che, tenendo conto dei principi dello sviluppo sostenibile, potrà valorizzare il suo potenziale di crescita per creare posti di lavoro e generare reddito e valore aggiunto».