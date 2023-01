Online le informazioni su comprensori sciistici e palazzi del ghiaccio per Olimpiadi 2026

Il sottosegretario allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi ha presentato la piattaforma online con le località lombarde sede di comprensori sciistici e i palazzi del ghiaccio

Il sottosegretario allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi ha presentato la piattaforma online con le località lombarde sede di comprensori sciistici e i palazzi del ghiaccio. Strutture che saranno utilizzate anche per gli allenamenti degli atleti in vista dell’appuntamento di Milano Cortina 2026.

Grazie alla piattaforma online ‘Road to 2026′ http://roadto2026.regione.lombardia.it/‘ è dunque possibile avere informazioni sulle piste presenti, le difficoltà, l’altitudine, e una serie di informazioni che aiutano gli sportivi a conoscere le possibilità che la Lombardia offre agli amanti degli sport della neve.

Alla presentazione, a margine della tappa della Coppa del Mondo di sci di Fondo a Livigno (SO), è intervenuto anche l’assessore a Enti locali, Montagna e Piccoli comuni.

“Abbiamo fortemente voluto questa iniziativa – ha spiegato il sottosegretario allo Sport – per dare risalto alle località non solo in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, ma per rendere sempre più accessibili e fruibili le informazioni sulle tante possibilità di praticare sport nel nostro territorio”.

“Con questa piattaforma – ha commentato l’assessore a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni – vogliamo promuovere anche gli altri comprensori dove le varie nazionali potranno allenarsi in vista dei giochi olimpici. Abbiamo messo in rete tutti gli impianti e li promuoveremo attraverso i comitati olimpici, le federazioni nazionali, le ambasciate e i consolati”