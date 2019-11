Orti di Lombardia 150 mila euro per cultura agricola e alimentazione nelle scuole corretta

Promuovere la realizzazione di orti in Lombardia per diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura, sensibilizzare le famiglie e gli studenti sull'importanza di un'alimentazione sana ed equilibrata, divulgare tecniche di agricoltura sostenibile, riqualificare aree abbandonate, favorire l'aggregazione sociale, nonché lo sviluppo di piccole autosufficienze alimentari per le famiglie.