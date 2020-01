Ortofrutta insediato tavolo regionale

In Lombardia la produzione ortofrutticola ha un valore di 500 milioni di euro

Si è svolta stamane mercoledì 15 Gennaio, a Palazzo Lombardia la prima seduta del tavolo regionale dedicato al comparto ortofrutticolo. Al tavolo partecipano tutti i rappresentanti delle Op lombarde.

“Il valore della produzione ortofrutticola lombarda è di circa 500 milioni di euro all’anno. Un settore in crescita, che si trova ad affrontare difficoltà legate alle fitopatie e soprattutto all’incertezza delle politiche comunitarie su Ocm e futura Pac” ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, che ha presieduto l’incontro.

“Sulla cimice asiatica, la Regione Lombardia ha destinato 12 milioni di euro alle misure dedicate alla prevenzione delle coltivazioni con le reti. Ora siamo in attesa di capire quando arriveranno i fondi statali stanziati con la finanziaria, ma nel frattempo ci stiamo muovendo insieme ad altre regioni per capire come gestire in maniera efficace quelle risorse. La cimice asiatica ha fatto danni eccezionali, servono misure eccezionali per risolvere il problema” ha detto Rolfi.

“Tema centrale è anche quello legato all’incertezza sulle politiche europee riferite alla prossima Pac e alla Ocm, la misura unica del mercato. Lo scopo di questo tavolo è quello di fare sistema, di istituzionalizzare i problemi del comparto e avere una voce unica nei confronti del governo romani e dell’Europa” conclude l’assessore.