"Ottobre in salute" torna nelle piazze

La campagna di sensibilizzazione dedicata alla prevenzione del cancro al seno e presentata, giovedì 4 Ottobre, a Palazzo Lombardia

L'associazione 'Salute Donna Onlus' torna nuovamente nelle piazze lombarde con 'Ottobre in Salute... Donna 2018', la campagna di sensibilizzazione dedicata alla prevenzione del cancro al seno e presentata, giovedì 4 Ottobre, a Palazzo Lombardia.

Dal 5 al 28 Ottobre il camper di 'Salute Donna Onlus' si fermerà in 18 piazze lombarde, per effettuare visite senologiche gratuite, su prenotazione, con gli specialisti dell'Istituto dei Tumori di Milano e degli ospedali del territorio. Una delle tappe, in programma martedì 9 Ottobre, dalle 9 alle 18, sarà in piazza Città di Lombardia dove sarà possibile anche effettuare la visita spirometrica, fondamentale per la dissuasione dal vizio della sigaretta. Le visite vanno prenotate telefonando allo "02.6470452", oppure al numero verde "800.22.32.95", o inviando un'email a "info@salutedonnaonlus.it".

Alla presentazione dell'iniziativa hanno partecipato gli assessori di Regione Lombardia Giulio Gallera (Welfare) e Martina Cambiaghi (Sport e Giovani). Erano presenti anche il presidente Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi, il presidente della Fondazione Irccs-Istituto nazionale dei Tumori Enzo Lucchini, il direttore generale della Fondazione Irccs-Istituto nazionale dei Tumori Stefano Manfredi e il presidente di Salute Donna Onlus Anna Maria Mancuso.

Locandina