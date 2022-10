“Ottobre Rosa” a Palazzo Pirelli nell’Aula del Consiglio regionale

La cerimonia ufficiale di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno

“Il lavoro delle organizzazioni di volontariato che si prefiggono l’obiettivo di rispondere ai molteplici bisogni delle donne è davvero prezioso. Come è di straordinaria importanza diffondere una sempre maggiore cultura della prevenzione, parlare di cancro al seno coinvolgendo istituzioni, mondo scientifico, mondo del volontariato e pazienti. La parola d’ordine è: vincere la paura! Con delicatezza e coraggio, non dobbiamo lasciare solo nessuno”.

Lo sottolinea il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi che domani martedì 18 ottobre alle ore 14, prima della ripresa pomeridiana dei lavori assembleari, introdurrà nell’Aula consiliare la cerimonia di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno.

Dopo l’intervento del Presidente Fermi, seguirà quello della Vice Presidente di Regione Lombardia e Assessore al Welfare Letizia Moratti: interverranno Silvia Villa della Lega Italiana per la lotta contro i Tumori della sezione di Lecco; Rosanna D’Antona, Presidente di Europa Donna; Anna Maria Mancuso, Presidente di Salute Donna; Emanuele Monti, Presidente della Commissione regionale Sanità e Politiche sociali.

Le conclusioni saranno affidate al Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

“Ogni anno in Italia 55mila donne si ammalano di tumore al seno. La ricerca scientifica ha compiuto passi da gigante: oggi, infatti, se il tumore è diagnosticato in fase iniziale, le possibilità di guarire superano il 90%. Sono anni che il mese di ottobre rappresenta un momento unico di informazione, condivisione e prevenzione grazie anche all’impegno e alle iniziative messe in campo da Regione Lombardia” evidenzia il Presidente della Commissione regionale Sanità e Politiche sociali Emanuele Monti.