Over 60, scatta il piano di recupero per il vaccino anti Covid

Da lunedì 7 giugno parte un piano ad hoc per vaccinare gli over 60 che non hanno ancora aderito alla campagna. Ad oggi la percentuale di copertura di questa categoria in Regione Lombardia è tra le più alte a livello nazionale, ma l’obiettivo è quello di poterla ulteriormente aumentare.

Il completamento della vaccinazione delle categorie over 60, infatti, resta uno dei principali risultati che la pianificazione della campagna vaccinale anti Covid -19 punta a raggiungere. Per questo, dunque, in accordo con ANCI e Regione Lombardia, è stato predisposto un piano capillare per promuovere la vaccinazione partendo proprio dai Comuni più piccoli, in particolare da quelli con un numero di abitanti inferiore a 3.000 e con un numero di “over 60 non aderenti” superiore alla media regionale. In base a questi criteri, nell’ATS della Montagna sono stati identificati 5 Comuni in Valcamonica, 33 Comuni in Valtellina e 11 Comuni nell’Alto Lario, per un totale di circa 4.000 cittadini.

Ai cittadini over 60 domiciliati in questi Comuni viene offerta la possibilità di accedere direttamente, senza prenotazione , ad un centro vaccinale in giorni e orari definiti in accordo con ASST Valcamonica, ASST Valtellina e Alto Lario e l’Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona. Tale accesso è riservato ai cittadini che non hanno già una prenotazione in corso. Un’ulteriore azione volta a sensibilizzare i cittadini per poter raggiungere la più alta copertura possibile grazie anche alla semplificazione delle modalità di accesso ai centri vaccinali.

Valcamonica – per consultare il calendario clicca QUI

Valtellina e Valchiavenna – per consultare il calendario clicca QUI