Paganoni nella rappresentativa lombarda per Memorial Patrizzoli

Sono 22 gli atleti convocati nella rappresentativa della Lombardia Cadetti/e per la settima edizione del Memorial Luigi Pratizzoli

Sono 22 gli atleti convocati nella rappresentativa della Lombardia Cadetti/e per la settima edizione del Memorial Luigi Pratizzoli, storico appuntamento tradizionalmente a Fidenza (Parma) che invece in questo 2021 troverà spazio a Modena domenica 6 giugno. Saranno 11 le selezioni impegnate nella sfida per regioni in un confronto che, da quando ha assunto la nuova denominazione, ha sempre visto vincere la Lombardia: oltre alla selezione della rosa camuna e ai padroni di casa dell’Emilia Romagna parteciperanno Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Trento e Bolzano.

Spicca il nome di Sofia Paganoni, astro nascente del CO Piateda, forte dell’ottima misura di 1,60 metri nel salto in alto ottenuta a Rovellasca lo scorso 24 aprile, che rappresenta la seconda miglior prestazione stagionale outdoor nella categoria cadette.

CADETTI

80 piani: Ahouchi Daniel Ohua (CUS Bergamo)

300 piani: Davide Kovalyk (Libertas Caravaggio)

1000: Mattia De Rocchi (Atl. Muggiò)

1200 siepi: Manuel Zanini (Atl. Gavirate)

100 ostacoli: Emanuele Penotti (Interflumina È Più Pomì)

Alto: Stefano Monticelli (Atl. Estrada)

Lungo: Davide Giardina (Athletic Club Villasanta)

Giavellotto: Andrea Baldo (Scuola Sportiva Atl. Punto It)

Martello: Marco Rizza (Athletic Club Villasanta)

4x100: Federico Tantardini (Atl. Concorezzo), Francis Wamwayi (CUS Pro Patria Milano)

CADETTE

80 piani: Sofia Regazzi (Atl. Estrada)

300 piani: Valentina Vaccari (Pol. Brembate Sopra)

1000: Sofia Sidenius (Atleticrals2 Teatro alla Scala)

1200 siepi: Giorgia Franzolini (Euroatletica 2002)

80 ostacoli: Gloria Kipre (Interflumina È Più Pomì)

Alto: Sofia Paganoni (CO Piateda)

Lungo: Rebecca Castelli (NA Varese)

Giavellotto: Sofia Frigerio (Atl. Estrada)

Martello: Sofia Matacera (Atl. Estrada)

4x100: Ludovica Avigni (NA Varese), Carolina Molteni (AG Comense)