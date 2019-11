Parco rupestre Valle Camonica quarant'anni di storia

Piazza Città di Lombardia si animerà di eventi e installazioni trasformandosi in un angolo di Valle Camonica.

L'assessore all'Autonomia e Cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli interverrà mercoledì 6 Novembre, al Belvedere di Palazzo Lombardia a Milano, al convegno dal titolo '1979-2019 - Dalla Valle Camonica 40 anni di riconoscimenti Unesco in Lombardia'.



Il momento di approfondimento, organizzato dall'Assessorato regionale Autonomia e Cultura in collaborazione con la Comunità Montana Valle Camonica, rappresenta l'evento conclusivo di celebrazione del 40esimo anniversario dell'inserimento dell'arte rupestre della Valle Camonica nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

L’Arte rupestre della Valle Camonica è stato il primo sito italiano a ottenere il riconoscimento Unesco quale bene «Patrimonio dell’Umanità». Accadeva 40 anni fa, nel 1979. Le incisioni rupestri della Valle dei Segni rappresentano un immenso giacimento di arte e cultura preistorica che vanta una straordinaria pluralità di testimonianze da preservare, studiare e valorizzare. Tra questesi trova in numerosissimi esemplari, la “Rosa Camuna”, simbolo della Regione Lombardia.

Nel corso dei lavori, saranno ripercorse le tappe che portarono al riconoscimento Unesco della Valle Camonica e si farà il punto sulle politiche di promozione e salvaguardia del sito presentando l'Accordo di Valorizzazione del sito Unesco della Valle Camonica. In questa occasione, saranno inoltre delineate le prospettive di una messa in rete strategica e sinergica dei dodici siti Unesco Lombardi.



Anche piazza Citta' di Lombardia si animerà - a partire dalle ore 10.00 - di eventi e installazioni, trasformandosi in un angolo di Valle Camonica: sarà allestito un video-tunnel al termine del quale si potrà contemplare la stele autentica Bagnolo-Ceresolo 2, roccia con incisioni che risalgono al periodo 2.900-2.500 a.C, scoperta nel 1972 nel corso di lavori per la demolizione di un edificio. La stele normalmente e' conservata presso il Mupre - Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica.