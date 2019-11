Passo Tonale a Gennaio show sul ghiacciaio

Presentato alla Triennale di Milano il calendario della seconda edizione di Ice Music Festival, rassegna di spettacoli e concerti organizzata sul Presena

La manifestazione che prenderà il via il 4 gennaio, prevede quattro show la settimana. Per il pubblico l'accesso sarà possibile tramite gli impianti di risalita di Ponte di Legno/Bs, Passo Tonale/Bs e Temù/Bs.

Alla presentazione sono state illustrate le novità per il 2020 ha presenziato Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi, che ha sottolineato gli aspetti di collaborazione fra Lombardia e Trentino legati a questa rassegna, rapporti che hanno importanti risvolti anche in chiave olimpica, in vista dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026.

Il calendario di Ice Music Festival prevede show dal 4 Gennaio al 29 Marzo, ogni giovedì e sabato e domenica, in un teatro temporaneo unico al mondo, realizzato a 2.600 metri di altitudine. Sono previste esibizioni di musica classica, moderna e Jazz con la Paradice Orchestra, vari gruppi e cantautori, come Bandabardò, Elio, Lorenzo Frizzera, Saverio Tasca ed Ennio Righetti, Martina Iori, Stefano Pisetta. Quest'anno il programma prevede come novità spettacoli dedicati ai bambini e rappresentazioni di vario genere. Tra queste da citare il racconto di favole per grandi e piccini dedicate ai ghiacciai. E, ancora, le marionette di ghiaccio del noto cantastorie Mimmo Cuticchio.