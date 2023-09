Persona dispersa perde la vita in località Malga Mare

La salma di un escursionista di 80 anni è stata ritrovata in prossimità del torrente Noce Bianco, dopo che la moglie ne aveva denunciato la scomparsa

La salma di un escursionista di 80 anni è stata ritrovata in prossimità del torrente Noce Bianco, dopo che la moglie ne aveva denunciato la scomparsa nel primo pomeriggio di oggi, sabato 2 Settembre, da località Malga Mare (Pejo). I due procedevano assieme in una facile escursione, quando ad un certo punto hanno deciso di dividersi, dandosi appuntamento prima di mezzogiorno.

L'allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivato alle 12:25 da parte della donna, dopo che il marito, di solito estremamente puntuale, non si era presentato.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha fatto partire dunque le ricerche verso le 13, coinvolgendo il personale delle Stazioni di Pejo, Rabbi e Vermiglio, oltre che il Gruppo tecnico ricerca, le unità cinofile del Soccorso Alpino e Speleologico e i Vigili del Fuoco.

Stava per attivarsi anche il Gruppo tecnico forre del Soccorso Alpino, quando il corpo dell'uomo, probabilmente caduto in seguito ad una scivolata, è stato ritrovato in prossimità del torrente Noce Bianco, a quota 1639 metri. Recuperata su autorizzazione delle forze dell'ordine perché posta in un luogo troppo pericoloso, la salma è stata portata infine a Cogolo per la constatazione del decesso da parte del medico.