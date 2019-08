Pesca lotta al bracconaggio

Contributo da Regione Lombardia di 250.000 euro ad associazioni per tutelare patrimonio ittico

La Regione Lombardia ha deliberato, mercoledì 31 Luglio, su proposta dell'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, lo stanziamento di 250.000 euro a favore di associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreative.

I contributi sono assegnati a programmi che prevedono: interventi di riqualificazione degli ambienti acquatici; strutture per la produzione di ittiofauna da ripopolamento; ripopolamenti conformi ai programmi di gestione delle specie ittiche tutelate; spese correnti per l'esercizio della vigilanza sulle acque di interesse ittico; realizzazione di aree naturali di frega e di ampliamenti o miglioramenti di impianti esistenti per la produzione di materiale ittico per il ripopolamento delle acque.



La dotazione finanziaria è così suddivisa: 100.000 euro per il finanziamento di programmi di tutela, gestione e conservazione del patrimonio ittico autoctono; 150.000 euro per il finanziamento di programmi volti allo sviluppo del patrimonio ittico autoctono, con riferimento ai centri di riproduzione di fauna ittica autoctona destinata al ripopolamento dei corpi idrici regionali e gestiti dalle Associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi.



Le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera sul Burl, il 5 Agosto.