Più potere alle Regioni per contrastare la peste suina

Assessore regionale lombardo all’ Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi chiede abbattimenti preventivi e divieto ingresso suini da Est Europa

«Dobbiamo assolutamente evitare che la peste suina africana arrivi in Italia. Sarebbe un disastro per la Lombardia visto che il comparto è concentrato per l’85 percento nazionale nelle 4 grandi regioni del Nord». Lo ha detto l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, Intervenuto questa mattina durante gli Stati generali della suinicultura organizzati nell’ambito della fiera zootecnica internazionale di Cremona.

«Ne ho già parlato con il ministro Centinaio, che è sensibile sul tema, chiedendo maggiori poteri alle Regioni per poter contenere il cinghiale, veicolo della malattia. Serve un piano straordinario nazionale di abbattimento motivabile anche con ragioni di carattere sanitario e sono necessari maggiori interventi di carattere preventivo. Dobbiamo controllare in maniera seria e scrupolosa tutte le importazioni, iniziando con l’introduzione di un blocco del trasporto di suini in Italia dall’est Europa, conclude Rolfi. Controllare i mezzi trasporto è il primo passo per evitare che la logistica delle carni sia veicolo di immissione della malattia nel nostro Paese».