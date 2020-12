Piemonte, Monte Tobbio muore escursionista

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese in provincia di Alessandria dove un escursionista è deceduto questa mattina, domenica 13 Dicembre, probabilmente a causa di un malore lungo il sentiero del Colle degli Eremiti, nella zona del Monte Tobbio, comune di Bosio.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 7.15 dal suo compagno di escursione, sul posto è stata inviata l'eliambulanza 118 la cui equipe ha potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo. In attesa dell'autorizzazione alla rimozione della salma, sul posto sono giunte le squadre a terra del Soccorso alpino e dei Vigili del Fuoco che hanno coordinato il recupero effettuato con l'elicottero dei Vigili del Fuoco.

Si è concluso da poco un intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nel comune di Bardonecchia (To) per uno scialpinista travolto da una valanga tra il Passo della Gallina e la Punta delle Quattro Sorelle.

L'uomo era impegnato in discesa quando è stato coinvolto da una slavina che lo ha trascinato a valle per diverse centinaia di metri. È stato estratto dalla neve dai compagni prima dell'arrivo dell'eliambulanza 118, ma durante la caduta ha riportato un politrauma. L'equipe a bordo dell'elicottero lo ha stabilizzato e recuperato per portarlo in ospedale, nel frattempo una squadra del Soccorso alpino civile e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, con Unità cinofila da valanga è stata trasportata sulla slavina dove ha effettuato la bonifica escludendo la presenza di altre persone coinvolte.