Politiche forestali altri 7,5 mln di euro per valorizzare commercio legno lombardo

Le domande possono essere presentate dal 17 Luglio al 30 Settembre. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito della Regione Lombardia.

«Crediamo fortemente nel rilancio della filiera bosco-legno. La Lombardia ha una industria di trasformazione del legno che è tra le migliori d'Europa, ma siamo costretti a importare materia prima dall'estero proprio per la mancanza di programmazione. Vogliamo risolvere questo problema e valorizzare il legno lombardo in modo tale che ci siano ricadute positive per la montagna». Lo ha detto Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia presentando il bando da 7,5 milioni di euro per le politiche forestali: 4,5 milioni di euro sono dedicati a Consorzi forestali e imprese boschive iscritte all’Albo regionale per investimenti in attrezzature innovative, per l’effettuazione delle operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco del legname. Altri 3 milioni di euro sono dedicati a microimprese e piccole imprese per acquistare attrezzature per la prima lavorazione del legname e per la realizzazione di strutture aziendali destinate allo stoccaggio, movimentazione e commercializzazione dei prodotti legnosi.

«Vogliamo aumentare la competitività delle aziende che operano nel settore forestale, favorendo l’ammodernamento tecnologico e dotandole di attrezzature innovative, in grado di consentire un utilizzo razionale e sostenibile dei boschi, sia in termini economici e ambientali» aggiunge Rolfi.

«È fondamentale – conclude l’assessore – far crescere il valore aggiunto dei prodotti forestali, attraverso il miglioramento dell’efficienza delle imprese operanti nell’ambito della trasformazione e commercializzazione del legno. La Regione Lombardia contribuisce a sviluppare la produttività e la redditività della filiera». Le domande possono essere presentate dal 17 Luglio al 30 Settembre. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito della Regione Lombardia.