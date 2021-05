Polizia Locale 3 mln per acquisto nuova strumentazione

Finanziati anche sniffer, palmari per contrasto spaccio

Oltre 3 milioni di euro per rinnovare le dotazioni strumentali riservate alle Polizie locali lombarde. Finanziati 279 progetti presentati dai Comuni in forma singola o associata. Lo annuncia l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato.

Le domande hanno riguardato il territorio di oltre 500 tra Comuni, Unioni di Comuni, Enti associati e Comunità Montane. I 279 beneficiari sono così distribuiti nelle singole province:

Bergamo 41

Brescia 43

Como 18

Cremona 9

Lecco 11

Lodi 7

Mantova 11

Milano 65

Monza e Brianza 25

Pavia 13

Sondrio 7

Varese 29

Nel dettaglio, gli enti beneficiari hanno acquistato 52 biciclette elettriche, 25 droni, 516 radio portatili e veicolari, 179 dash cam, 294 body cam. Ed ancora 27 defibrillatori, 298 fototrappole, 164 autovetture, 34 tra moto e scooter, 32 centrali radio, 37 impianti di allarme, 11sniffer e un veicolo per unità cinofile.

"In tempi brevissimi - ha commentato l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, abbiamo completato l'iter relativo alle dotazioni strumentali per le Polizia locali, bando 2021. Sono queste le risposte concrete che diamo al territorio lombardo. E quest'anno le richieste degli enti sono state superiori a quelle del 2020. Segno di grande attenzione verso le nostre misure e segno anche di una Regione Lombardia sempre più affidabile e molto attenta alle esigenze degli enti. La Polizia locale, continua, infatti, ad essere al centro delle nostre politiche. Riteniamo il servizio - ha concluso l'assessore regionale - particolarmente importante anche in questo particolare periodo di pandemia".