Ponte Arche uomo precipita nella scarpata e perde la vita

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, sul ciglio della strada, avrebbe perso l'equilibrio precipitando nella scarpata sottostante

Un uomo di Sesto San Giovanni (MI) ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, martedì 8 Agosto, dopo essere precipitato per circa 50 metri nella scarpata che costeggia la strada statale 237, in prossimità di Ponte Arche. L'uomo, in compagnia della moglie, aveva parcheggiato la macchina in una delle piazzole presenti lungo la strada, tra il Ponte dei Servi e la galleria che si incontra per andare verso Sarche. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, sul ciglio della strada, avrebbe perso l'equilibrio precipitando nella scarpata sottostante. La richiesta di aiuto al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 15.30.



La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero ed ha attivato la Stazione di competenza delle Giudicarie esteriori del Soccorso Alpino. Una volta sul posto, l'elicottero ha verricellato nella scarpata il Tecnico di elisoccorso con l'equipe sanitaria che, tuttavia, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte delle autorità alla rimozione della salma e dopo aver disboscato l'area per consentire un recupero più agevole, la salma è stata verricellata a bordo dell'elicottero e trasferita alla camera mortuaria di San Lorenzo in Banale.

Sul posto anche i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.