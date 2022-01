Ponte Cavour, in Primavera al via di manutenzione straordinaria

A trent'anni dalla sua realizzazione saranno rifatti gli impalcati, la pavimentazione e il rivestimento delle strutture metalliche

A poco più di trent'anni dalla sua inaugurazione, risalente al 1990, il ponte Cavour sarà interessato da un intervento di manutenzione straordinaria che coinvolgerà l'intera struttura metallica, dagli impalcati alla pavimentazione. I lavori, del costo di 452 mila euro, inizieranno a primavera per concludersi entro la fine del 2022: il progetto è stato approvato e sono state avviate le procedure per la gara di appalto. Il ponte metallico sollevabile sul Mallero, che collega piazza Cavour e via Romegialli, è il primo fra i tre ispezionati da un'impresa specializzata, insieme a Eiffel e Gombaro, sul quale si interviene.

L'anno scorso, infatti, l'Amministrazione comunale aveva disposto una puntuale ricognizione su tutti i ponti cittadini sul Mallero per verificare lo stato complessivo dei manufatti, vecchi di decenni. Un passaggio importante che ha permesso di stabilire quali ponti necessitano in via prioritaria di manutenzione.

≪Il monitoraggio e le verifiche di stabilità e funzionalità dei manufatti, in particolare dei ponti - sottolinea il sindaco Marco Scaramellini -, sono attività attentamente pianificate che intendiamo portare avanti. Riteniamo i soldi investiti per le opere di manutenzione ben spesi in quanto aumentano la durabilità delle strutture e garantiscono la sicurezza≫.

≪Un passaggio a nostro parere necessario - aggiunge l'assessore ai Lavori pubblici Andrea Massera -, poiché in passato non erano mai stati realizzati interventi di manutenzione. Seppure in assenza di problematiche evidenti abbiamo ritenuto di verificare e quindi di agire in chiave preventiva a tutela della sicurezza dei cittadini e del patrimonio edilizio comunale. Cominciamo dal ponte Cavour e proseguiremo con i ponti Eiffel e Gombaro utilizzando i fondi regionali del "Piano Lombardia" per la ripresa economica≫.

Le indagini dei tecnici specializzati hanno infatti evidenziato il deterioramento di alcune parti e l'opportunità di un intervento complessivo su un passaggio ciclopedonale molto utilizzato dai cittadini.

Nei prossimi mesi si procederà con una serie di lavori di riqualificazione che saranno eseguiti nel rispetto del progetto originale. Sono previsti la demolizione e il rifacimento degli impalcati dei camminamenti laterali, la loro impermeabilizzazione e la realizzazione di un sistema di drenaggio delle acque. Si interverrà anche sulle strutture metalliche che subiranno un trattamento superficiale con applicazione di un rivestimento protettivo e verniciatura. Verranno inoltre rifatti la pavimentazione e l'impianto oleodinamico di sollevamento del ponte.