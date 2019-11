Porte aperte a Palazzo Cusani

Una selezione di opere sarà esposta a Palazzo Cusani, a Milano dal 15 al 17 Novembre

Palazzo Cusani è sede di due importanti comandi dell'Esercito, da venerdì 15 a domenica 17 Novembre, aprirà le porte alla cittadinanza per far conoscere ai milanesi uno dei palazzi divenuti simbolo della città.

Occasione è la realizzazione di una mostra dal titolo "Brera sconosciuta. I tesori di Palazzo Cusani" presentata giovedì 14 Novembre dal Generale di Brigata Mario Sciuto, delegato Regionale Unuci (Unione Lombardia Ufficiali in congedo), Generale di Brigata Michele Cittadella, Comandante militare Esercito Lombardia, Generale di Corpo d'Armata Roberto Perretti, Comandante Nato Rdc Italia (Reazione Rapida) e l'assessore di Regione Lombardia all'Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli.

La mostra si inserisce nelle celebrazioni per il centenario della Unione Lombardia Ufficiali in congedo, è realizzata con la collaborazione della Pinacoteca di Brera; vengono esposti per la prima volta una selezione di dipinti conservati in un'ala riservata di Palazzo Cusani, un ' opportunità per i milanesi di conoscere ed ammirare il cortile interno, le sale del piano nobile e comprendere come l'Esercito custodisce e mantiene questo immenso tesoro che appartiene agli italiani. (Do.Sa.)