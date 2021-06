Posticipo data di apertura della Funivia "Passo Stelvio - Trincerone"

Inoltre la strada sterrata “Passo Stelvio – Trincerone” non è aperta ed è transitabile solo con regolare permesso di transito rilasciato dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

La data di apertura della Funivia “Passo Stelvio-Trincerone” è stata posticipata a data da definire. Di seguito inviamo comunicato ufficiale ricevuto dalla Società Impianti Funiviari allo Stelvio:

«Siamo spiacenti di dover posticipare la data di apertura della Funivia “Passo Stelvio-Trincerone” a data da definire. A seguito degli importanti interventi di ammodernamento ultimati nelle scorse settimane per la revisione generale dell’impianto, la funivia del Passo Stelvio è stata sottoposta a collaudo dai funzionari tecnici del Ministero dei Trasporti – Ustif della Lombardia, in collaborazione con il personale della società esercente. Le prove sono state svolte in modo puntuale ed estremamente meticoloso, dando complessivamente esito positivo. L’impianto ricade su due regioni (Lombardia e Trentino Alto Adige), quindi tutta la documentazione di collaudo sarà trasmessa alla sede centrale di Roma, che provvederà ad un ulteriore controllo dei risultati ottenuti. L’apertura della funivia è condizionata al benestare del Superiore Ministero. Gli impianti di risalita del Ghiacciaio: Funifor ”Trincerone-Livrio” e sciovie Geister 1 – Geister 2 – Cristallo saranno regolarmente aperti da sabato 12 Giugno per ospiti degli Hotels Thӧni-Baita Ortler-Livrio. Si ricorda che la strada sterrata “Passo Stelvio – Trincerone” non è aperta ed è transitabile solo con regolare permesso di transito rilasciato dalla Provincia Autonoma di Bolzano.»