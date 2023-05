Premiazione Lifebility 2023

Il concorso che premia innovazione, originalità e cultura solidale dei talenti italiani

Il 15 giugno 2023 ore 15:30, presso la Camera di Commercio Lodi Milano Monza e Brianza in Milano via Meravigli 9b, avverrà la premiazione dei concorsi Lifebility Award 13ª edizione e Lifebility for Humanities 1ª edizione.

A questo link https://www.lifebilityaward.com/eventi-2/ potrete trovare il collegamento per seguire da remoto l’evento della premiazione. In occasione dell’evento di premiazione i nostri sponsor provvederanno ad erogare i premi addizionali offerti mentre i vincitori dei premi base potranno, alla presenza di autorità lionistiche e istituzioni civili, esporre i propri progetti davanti a un pubblico qualificato.

Categoria TRANSIZIONE ECOLOGICA AVANZATI Premio intestato al compianto LIONS Costantino Bianchi, cofondatore e colonna di Lifebility per molti anni, per 7.500,00 € al lordo delle tasse LB13 006 RCoffee, di Arash Moazenchi, Matteo Villani e Marco Oliva, di Roma affiancati dal MENTOR Matteo Tiddia.

Il progetto è volto a trasformare i fondi di caffè esausti in pellet e bricchetti, una biomassa con un potere calorifico del 20% superiore alla legna.

Categoria TRANSIZIONE ECOLOGICA INNOVATIVI Premio offerto dalla Malvestiti Srl per 5.000,00 € al lordo delle tasse LB13 008 IMPRESA – NUOVA FILIERA, di Giampaolo Teti, di Torino affiancato dal TUTOR Gianfrancesco Zani. Il progetto è relativo alla produzione di un semilavorato biodegradabile e compostabile in fibra di canapa, capace di dar vita a prodotti resistenti, rigidi e impermeabili, che sostituisca l’uso della plastica.

Categoria SALUTE INNOVATIVI Premio offerto dalla Pedrollo S.P.A. per 5.000,00 € al lordo delle tasse LB13 007 MyEcho, di Angela Sorriento, Leonardo Ricotti, Andrea Cafarelli, Francesco Rocco Restaino e Lorena De Los Guachi Guachi, di Pisa affiancati dal TUTOR Cristina Gianotti.

L’idea alla base del progetto nasce dalla necessità di abilitare un monitoraggio ecografico affidabile e potenzialmente da casa. Categoria HUMANITIES Premio offerto dal LIONS Club Lodi Host per 1.500,00 € al lordo delle tasse ed il viaggio a New York per la giornata Lions & United Nations LBH01 002 Invicta, di Daniele (Astra) Bertelli, di Pavia.

L’elaborato parte dai principi dell’etica LIONS di “Essere solidale con il prossimo mediante l’aiuto ai deboli, i soccorsi ai bisognosi, la simpatia ai sofferenti” e di “Perseguire il successo, domandare le giuste retribuzioni e conseguire i giusti profitti, senza pregiudicare la dignità e l’onore con atti sleali ed azioni meno che corrette”, concetti che contribuiscono a risolvere il problema della equità sociale, in particolare dell’omofobia, in un racconto che tratta di una giovane scienziata transgender alle prese con le dinamiche di una società omofoba.

Il concorso SOCIAL PLUS, che viene premiato solo con una targa al merito, nel quale i concorrenti misurano le proprie capacità di promozione marketing del loro progetto è stato vinto da LB13 010 Soundbetter Acoustic Tech, di Maria Sofia Squillace, Gilda Campagna, Vittorio Lopresti e Francesco Cuda, di Crotone affiancati dal TUTOR Ivo Benedetti.

Il progetto consiste in un apparecchio capace di percepire e trascrivere le parole degli interlocutori, che possa aiutare le persone affette da sordità quando non è possibile leggere il labiale, ad esempio in ambienti in cui è necessario indossare la mascherina. Si ringraziano il MD LIONS 108 Italy, la Camera Commercio Lodi Milano Monza e Brianza, la Regione Lombardia, le Università e le aziende che hanno sostenuto l’iniziativa: Pedrollo, Malvestiti, Carmi e Ubertis, ConfCommercio Giovani Milano, ACTL Jobfarm, Future Manager, Bercella, Valfer, ELIS.