Premio città di Sondrio alla legge dei leoni

Teatro Sociale gremito anche per la serata conclusiva di Sondrio Festival aperta da uno spettacolo di danza acrobatica

Si è chiuso il sipario sulla trentaduesima edizione di Sondrio Festival, la Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi, domenica 25 Novembre, è stata dedicata alla premiazione dei film in concorso.

La serata, si è aperta con la prima parte dal suggestivo spettacolo di danza acrobatica dell'Acrobatic Theatre Sway Pole, che ha condotto per mano il pubblico verso la magia della natura. Tante le autorità presenti in sala e che hanno voluto fare un breve saluto.

La giuria internazionale di Sondrio Festival 2018 – Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi, composta da Eleonora Frigerio (presidente della giuria), Piero Carlesi, Mireille Chiocca, Loredana Dresti e Tara Morrison, riunita a Sondrio il 19 e 20 novembre 2018, dopo aver visionato le tredici opere in concorso, ha assegnato i seguenti premi:

Primo Premio “Città di Sondrio” (Euro 4.000,00) - la legge dei leoni – "Morte nella radura" The lions rule – Death in the glade - di/by Owen Pruemm – Produzione/Produced by: Terra Mater Factual Studios in coproduzione con/in co-production with Doclights/NDR Naturfilm e/and National Geographic Channel – Austria 2017. Girato in un Parco Nazionale della Tanzania al seguito di un branco, riesce a coinvolgere emotivamente lo spettatore in un dramma all’interno dello stesso branco, dove emerge l’umanizzazione degli animali che rendono onore a uno di loro ingiustamente vittima di uno scontro mortale.

Premio Parco Nazionale dello Stelvio (Euro 3.000,00) sesso, bugie e farfalle - seX, Lies and butterflies

di/by Ann Johnson Prum – Produzione/Produced by: Terra Mater Factual Studios in coproduzione con/in co-production with Thirteen Productions LLC in associazione con/in association with WNET e/and PBS – Austria 2017.

Racconta in modo innovativo il mondo di un insetto così comune, ma altrettanto poco conosciuto, illustrando con una narrazione accattivante e cinematografica l’intero ciclo vitale, con una grandissima varietà di immagini e dettagli, svelando al pubblico il suo spirito nomade.

Premio “Regione Lombardia” (Euro 3.000,00), per il miglior documentario sugli aspetti naturalistici, culturali, paesaggistici ed economici delle aree protette all’interno dell’Unione Europea. Monti tatra – la Vita al limite. Tatra mountains – life on the edge. di/by Erik Baláž – Produzione/Produced by: Arolla Film Slovakia e/and Doclights / NDR Naturfilm – Germania/Germany 2017.

Pur illustrando con maestria molte specie animali con immagini particolarmente suggestive, pone l’attenzione sulle caratteristiche proprie del Parco dei Monti Tatra, elevandolo a protagonista assoluto del film.

Premi speciali.

Il Comitato Scientifico del Festival ha proposto una selezione di sei documentari iscritti al Festival, in e fuori concorso, incentrati sul rapporto uomo-ambiente per la visione e valutazione della Giuria degli Studenti, composta da un gruppo selezionato di studenti di tre scuole superiori di Sondrio.

Premio Giuria degli Studenti - corea selvaggia – oltre i confini wild korea – beyond borders

di/by James Reed – Coproduzione/co-production Terra Mater Factual Studios e/and Oxford Scientific Films, in associazione con/in association with CJ E&M e/and Buzz – Austria 2018

Premio “Achille Berbenni” assegnato dalla Giuria del Pubblico - Lupi bianchi – i Fantasmi dell'artide - white wolves – ghosts of the arctic, di/by Oliver Goetzl – Produzione/Produced by: Gulo Film Productions per/for Doclights / NDR, Naturfilm – Germania/Germany 2017

I leoni della Tanzania e la loro legge, quindi, hanno conquistato la Giuria internazionale, che ha premiato il convolgimento emotivo suscitato dal documentario di Owen Pruemm. Il regista non ha potuto partecipare alla serata di premiazione, ma ha mandato un video messaggio per ringraziare dell'importante riconoscimento.



A ritirare il premio per Owen Pruemm la freeclimber iraniana Nasim Eshqi, uno degli ospiti più apprezzati di questa edizione di Sondrio Festival.