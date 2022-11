Presentato il Memorial Walter Fontana

Presentato presso palazzo Lombardia il 29° Memorial Walter Fontana che per il secondo anno, in collaborazione con il Comitato Fisi Alpi Centrali, contribuisce ad organizzare con le realtà sportive del territorio ben 276 gare di sci (alpino e fondo) che coinvolgeranno oltre 20.000 sciatori.

Presentato presso palazzo Lombardia il 29° Memorial Walter Fontana che per il secondo anno, in collaborazione con il Comitato Fisi Alpi Centrali, contribuisce ad organizzare con le realtà sportive del territorio ben 276 gare di sci (alpino e fondo) che coinvolgeranno oltre 20.000 sciatori.

A fare gli onori di casa il presidente Regione Lombardia Attilio Fontana e Antonio Rossi (sottosegretario alla Presidenza con delega allo sport). Sono intervenuti alla presentazione Flavio Roda (presidente Fisi), Flavio Ferrari (Amministratore delegato Associazione Cancro Primo Aiuto), Franco Zecchini (presidente Comitato Fisi Alpi Centrali), Claudio Maria Pedrazzini (vicepresidente CONI Lombardia), Elisabet Spina(Responsabile AC Milan femminile).

«Un’iniziativa importante – ha detto Attilio Fontana - che ha il grande vantaggio di far partecipare tanti giovani a delle gare che uniscono sport, solidarietà, ed è per questo che voglio ringraziare un'associazione come cancro Primo Aiuto per le attività e il percorso che compie da tanti anni».

«Collaboriamo con la Cancro Primo Aiuto Onlus da oltre dieci anni - ha detto Flavio Roda - e i grandi numeri di quest'anno indicano il grande lavoro svolto. E' un circuito importantissimo, con una unica regia, a differenza di quanto accade in altre regioni dove sono i club a organizzare. Un grazie a Regione Lombardia da sempre a fianco dello sport, e degli sport invernali, fondamentali per promuovere il sistema montagna. In attesa dell'obiettivo olimpico questa regione sta facendo tanto per il mondo dello sci con benefici sull' indotto turistico. Per far crescere gli arrivi in montagna c'è bisogno di gare ma anche di sostegno come fa la Lombardia a favore del sistema montagna».

Il 29° Memorial Walter Fontana per la stagione 2022/23, come ha ricordato Franco Zecchini nel suo intervento, comprende 276 gare di sci tra cui: il circuito Regionale Ski Race Giovani e Senior, il circuito Regionale Master Cup, tutte le gare istituzionali Children, i Campionati Regionali Children e Pulcini, i Campionati Italiani Children, quattro gare internazionali di sci di fondo, i Campionati Regionali di sci di fondo di tutte le categorie e due gare di Coppa Italia di fondo con relative finali. «Con tutte queste manifestazioni – ha sottolineato Zecchini – coinvolgeremo tutte le stazioni invernali della regione, sperando di veder crescere qualche atleta che possa dare lustro alla Lombardia e portare in alto il nome della nostra federazione».

«In 29 anni di gare - ha detto Antonio Rossi - il bagaglio di esperienze per chi lavora nella Onlus impegnandosi ad aiutare altre persone è enorme; una collaborazione nell'organizzazione di gare con la Federazione che potrà essere utile anche in chiave olimpica, in un momento non semplice per il coinvolgimento dei volontari».

«Un anno record per eventi - ha ricordato Flavio Ferrari, presidente di Cancro Primo Aiuto Onlus - e son sicuro che anche in futuro potremo contare sulla collaborazione con Regione Lombardia come avvenuto in questi anni».

Elisabet Spina, responsabile Ac Milan femminile, ha annunciato il supporto della squadra alle attività sociali della Onlus.