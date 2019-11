Presepe nelle scuole lombarde

Dal 9 al 27 Novembre, il bando per richiedere contributo

Dal 9 fino al 27 Novembre è possibile presentare la domanda per aderire alla nostra iniziativa". Lo ha annunciato l'assessore regionale all'istruzione, Formazione Lavoro, Melania Rizzoli, spiegando che sul sito della Regione Lombardia (https://bit.ly/2NRcQQf) è pubblicato il bando riguardante 'Il Presepe a Scuola', che stanzia complessivamente 50.000 euro per progetti che prevedono la realizzazione del presepe da parte di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali e paritarie della Lombardia.

«Dalle moltissime richieste già pervenute al nostro assessorato - ha aggiunto Rizzoli - possiamo dire che l'interesse verso la nostra proposta è davvero alto. Il nostro obiettivo è quello di contribuire a valorizzare la nostra storia, le nostre tradizioni e le nostre radici cristiane».

Il bando dà attuazione a un 'Ordine del giorno' approvato dal Consiglio Regionale concernente le misure di incentivo alla rappresentazione della natività cristiana negli istituti scolastici della Lombardia.

Per le scuole che aderiscono all'iniziativa è previsto un premio di 250 euro che sarà concesso alle prime 200 scuole che presentano la domanda e sono in possesso di almeno 4 dei seguenti requisiti:

- coinvolgimento attivo e creativo degli studenti nell'ideazione e/o realizzazione del presepe;

- coinvolgimento delle famiglie e del territorio;

- utilizzo di una pluralità di linguaggi espressivi per la rappresentazione della Natività;

- ripresa delle tradizioni e delle radici storiche e culturali del presepe, che rappresenta la Natività nella tradizione cristiana dell'Europa;

- utilizzo di materiali da riciclo nella realizzazione del presepe.