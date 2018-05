Presidente Fontana a showcooking antispreco

Stamane, lunedì 7 Maggio, è intervenuto all'evento di apertura della Milano Food City, uno showcooking antispreco organizzato in occasione della 'Inaugurazione Conviviale - Le 7 Virtu' del Cibo'

«E' un tema estremamente importante, anche in passato la Regione si era impegnata per superare il problema dello spreco alimentare. Iniziative come questa hanno l'obiettivo di lanciare un messaggio diretto ai cittadini».

Sono le parole pronunciate dal Presidente di Regione Lombardia intervenendo all'evento di apertura della Milano Food City, uno showcooking antispreco organizzato in occasione della 'Inaugurazione Conviviale - Le 7 Virtu' del Cibo'.

Presenti, tra gli altri, gli assessori regionali alla Istruzione, Formazione e Lavoro, al Bilancio, finanze e semplificazione, e allo Sviluppo economico.

In qualità di 'executive chef' di una delle tre squadre che si sono sfidate nella preparazione di 'piatti della tradizione' antispreco, il presidente della Regione Lombardia e la sua 'brigata' ha elaborato un piatto utilizzando gli ingredienti di una 'Mistery box' contenente una serie di ingredienti. In particolare, ha proposto la composizione 'Gamberi, burrata e Primavera'.

Hanno preso parte all'iniziativa anche il sindaco di Milano, il presidente della Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi e di Confcommercio Milano, l'amministratore delegato di Fiera Milano, il presidente di Fondazione Umberto Veronesi, il presidente di Coldiretti Milano, Lodi e Monza, il segretario generale di Fondazione Feltrinelli.