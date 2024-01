Programma operativo regionale a favore di persone con gravi disabilità

Gruppo FdI: “Regione Lombardia al fianco di disabili e caregiver già previsti più risorse e servizi”

“Il Gruppo Fratelli d’Italia in Consiglio regionale non condivide lo “sport” dello scaricabarile e della mera diatriba ideologica partitica-politica. Siamo per il fare e risolvere le questioni non per buttare tutto in ridda come fa la minoranza. – ha così precisato il consigliere regionale, a nome del gruppo FDI, Diego Invernici, votando a favore della mozione presentata dal Capogruppo della Lega, Corbetta Alesandro – Già a dicembre come maggioranza abbiamo votato un odg specifico per incrementare di 3,5 i fondi a servizio di disabili e caregiver. L’assessore Lucchini ha fatto e sta facendo un ottimo lavoro: la strada per rivedere la quesitone nazionale, è già stata intrapresa, a suo tempo, nella conferenza Stato-Regioni, dalla stessa Lombardia, oltre a tutti gli incontri effettuati nei mesi precedenti con le Associazioni, Istituzioni ed utenti su tale delicata e complessa questione.

Tutto ciò senza additare la responsabilità a chi ha veramente dato corso ai problemi odierni (PD) che colpiscono migliaia di cittadini fragili, ma tentando ad ogni modo di trovare soluzioni concrete,