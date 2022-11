Protezione Civile approvate nuove linee guida dei piani comunali

Via libera a nuovi 'Indirizzi operativi regionali per la redazione e l'aggiornamento dei piani di Protezione civile, nei diversi livelli territoriali'

Via libera a nuovi 'Indirizzi operativi regionali per la redazione e l'aggiornamento dei piani di Protezione civile, nei diversi livelli territoriali'. Lo prevede una delibera di giunta proposta dall'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni.

"Gli Indirizzi operativi regionali - ha spiegato l'assessore - costituiscono una traccia per gli enti deputati alla redazione e all'aggiornamento dei piani di protezione civile. Regione Lombardia mette, poi, a disposizione dei Comuni uno strumento informativo di supporto, già attivo dal 2019, denominato 'Piani di Protezione Civile on line- PPC online', per rendere più operativa la redazione o l'aggiornamento dei piani di protezione civile, e al contempo, consentire una più agevole fruizione di indicazioni uniformi nell'attività di pianificazione".

"È di fondamentale importanza - ha sottolineato l'assessore - che il piano di Protezione civile comunale sia aggiornato, poiché è lo strumento di cui dispone il sindaco, prima autorità in materia, quando interviene a supporto della popolazione in caso di emergenza".

Prosegue dunque l'impegno di Regione Lombardia, sulla scia della nuova normativa regionale, "per rendere il nostro sistema di Protezione civile sempre più preparato ed efficiente, - ha concluso Foroni - in grado di rispondere con tempestività alle esigenze del territorio".

Gli indirizzi operativi regionali sono pubblicati sul Burl n.46 del 15 novembre 2022.