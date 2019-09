Protezione Civile la Lombardia stipula convenzione con Politecnico

Ampliata offerta formativa dei volontari. Stanziati 70 mila euro per il triennio 2019-2021

Un ampliamento dell'offerta formativa, anche a distanza, al fine di diffondere sempre piu' capillarmente la cultura della protezione civile e della prevenzione del rischio. Lo prevede la convenzione stipulata tra Regione Lombardia e Politecnico di Milano, oggetto di una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni.

Una modalita' che è valsa a Regione Lombardia anche il conferimento della segnalazione di eccellenza per la formazione alla Pubblica Amministrazione con il corso base per i volontari di Protezione civile assegnata dall'Associazione Italiana Formatori con il Premio Filippo Basile.



La nuova convenzione prosegue nel solco dell'esperienza positiva sviluppata in collaborazione con Croce Rossa Italiana e coordinata a livello interprovinciale su tutto il territorio attraverso azioni di formazione dirette ai cittadini, alle scuole, agli Enti locali e ai volontari del sistema di Protezione Civile regionale e realizzate in collaborazione con Polis Lombardia tramite la Scuola Superiore di Protezione civile.



Nel dettaglio, nel biennio 2017-2018, sono stati erogati 340 corsi a oltre 8.000 partecipanti. Si sono allestiti campi scuola estivi attraverso l'iniziativa 'Anch'io sono la Protezione Civile' e gazebo in 70 piazze con la partecipazione di quasi 800 volontari in occasione della campagna 'Io non rischio 2019', che, quest'anno, avrà luogo in 88 località lombarde il 12 e 13 Ottobre.



Il nuovo progetto di formazione in modalità e-learning verrà presentato dettagliatamente nel corso della 'Settimana della Protezione Civile', che, quest'anno, si svolgerà dal 13 al 20 Ottobre in diverse località italiane e vedrà impegnati in volontari in attività di formazione specialistica e addestramento per la prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico, riconoscimento dei pericoli e valutazione dei rischi specifici connessi al taglio dei tronchi in tensione, delle piante sradicate o appoggiate, educazione al rischio elettrico.