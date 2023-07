Protezione Civile nasce il Comitato Regionale del volontariato

Costituito a Palazzo Lombardia, alla presenza dell’assessore regionale Romano La Russa, il comitato regionale del volontariato di Protezione Civile.

Costituito a Palazzo Lombardia, alla presenza dell’assessore regionale Romano La Russa, il comitato regionale del volontariato di Protezione Civile. I 28 rappresentanti dei 12 comitati provinciali hanno eletto presidente Dario Pasini del gruppo comunale di Pantigliate (MI), vicepresidente Enrico Musesti del gruppo Val Carobbio (BS) e segretario Luca Bertolasi della Protezione Civile intercomunale di Sustinente (MN).

Tra i vari compiti del comitato, la ricerca, approfondimento e confronto su tematiche relative alla promozione, alla formazione e allo sviluppo del volontariato organizzato di protezione civile e il confronto con le autorità regionali e locali del settore.

“Sono particolarmente felice della costituzione del primo comitato – ha detto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa – poiché la loro attività sarà fondamentale per approfondire tematiche molto delicate. Un momento certamente importante per un organismo che fornirà certamente contributi essenziali per implementare le attività del settore di Protezione Civile”.