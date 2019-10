Qualità aria: parte Move-In

Progetto Regione che non limita mobilità.

Da martedì 1 Ottobre, sarà possibile aderire a Move-In (monitoraggio dei veicoli inquinanti). E' il progetto sperimentale della Regione Lombardia (vedi nota che segue) che consente ai cittadini che fanno un uso limitato dei veicoli più inquinanti (da 1.000 a 7.000 km/anno per i privati e da 2.000 a 9.000 per i veicoli commerciali a seconda delle motorizzazioni) di ottenere una deroga chilometrica alle limitazioni previste dalle disposizioni regionali nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano (lunedì-venerdì dalle 7.30 alle 19.30) in ragione dell'impatto emissivo relativamente contenuto.

«L'obiettivo della Regione Lombardia - ha spiegato l'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo - è limitare le emissioni senza impedire la mobilità. Alla logica dell'Area B di Milano, basata su divieti e sanzioni, preferiamo quella degli incentivi. Vogliamo combattere gli inquinanti e non le tecnologie motoristiche. Move-in permetterà a chi oggi è 'bloccato' di circolare per un certo numero di chilometri in relazione alle emissioni del proprio veicolo - con la possibilità di aumentare le soglie fino a un massimo di circa il 20% se adotta uno stile guida green».

L'assessore ricorda anche che per chi ha deciso di sostituire il proprio veicolo inquinate "Regione Lombardia ha stanziato 26,5 milioni di euro di incentivi: 8,5 milioni di euro per le imprese e 18 milioni per i cittadini, non più legati alle tecnologie motoristiche, ma ai limiti di inquinamento. I motori con le performance più elevate potranno ottenere fino a 8.000 euro".