Qualità dell'aria accordo Piemonte e Lombardia

La Giunta regionale della Lombardia ha approvato su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima, lo schema di accordo di collaborazione con la Regione Piemonte per la messa a disposizione della piattaforma telematica Move-in di Regione Lombardia.

"In Lombardia l'esperienza di Move-in funziona e rappresenta una valida alternativa ai blocchi delle auto. È un'iniziativa che sta incontrando i bisogni di mobilità dei cittadini - spiega l'assessore all'Ambiente - delle persone più in difficoltà che, in questo momento, non sono in grado di sostituire l'auto, contribuendo allo stesso tempo a migliorare la qualità dell'aria. Abbiamo voluto mettere a disposizione questa tecnologia alle altre Regioni e questo accordo con il Piemonte dimostra l'efficacia e la bontà di questo progetto e la volontà di affrontare insieme e con le stesse tecnologie la lotta all'inquinamento atmosferico".

Regione Piemonte ha infatti dichiarato di voler attivare il servizio MoVe-In sul proprio territorio e ha avviato le procedure amministrative per l'implementazione del servizio tra cui quelle relative alla sottoscrizione di un accordo con Regione Lombardia che disciplini la messa a disposizione della piattaforma telematica dedicata.

Regione Lombardia, da sempre attenta a conciliare le esigenze di mobilità dei cittadini lombardi con il controllo delle emissioni inquinanti, per prima in Italia ha avviato lo scorso anno il progetto sperimentale MoVe-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti).

Il progetto promuove modalità innovative per il controllo delle emissioni degli autoveicoli più inquinanti (attualmente benzina Euro 0 e diesel Euro 0,1,2,3) nelle zone regionali soggette ai blocchi del traffico. Permette infatti il controllo delle emissioni degli autoveicoli attraverso il monitoraggio delle percorrenze, dell'uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato, tramite l'installazione sul veicolo di una scatola nera.

Una scatola nera (black-box), installata sul veicolo, consente di rilevare le percorrenze reali attraverso il collegamento satellitare ad un'infrastruttura tecnologica dedicata.

Lo schema di Accordo approvato e in vigore fino alla fine del 2022, prevede in particolare: la condivisione di un sistema integrato per la gestione della deroga chilometrica dalle limitazioni per i veicoli più inquinanti attraverso la messa a disposizione della piattaforma telematica regionale MoVe-In; il monitoraggio e la condivisione delle attività svolte da Regione Lombardia e da Regione Piemonte; Regione Piemonte contribuirà ai costi sostenuti da Regione Lombardia per le attività di gestione e di assistenza dei servizi applicativi (messa in produzione ed erogazione del servizio di estensione al territorio piemontese) e di integrazione tecnica.