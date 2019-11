Ragazza soccorsa a Malga Pramosio Alpi Carniche

Minorenne di nazionalità belga percorreva il sentiero che conduce al lago Aostanis scivola sul manto nevoso

Una minorenne di nazionalità belga è stata soccorsa oggi, sabato 30 Novembre, a quota 1820 metri tra Casera Pramosio Alta e Casera Pramosio Bassa mentre percorreva il sentiero 402 che conduce al Lago di Avostanis la giovane è scivolata lungo un pendio nevoso per una ventina di metri per finire nel rio sottostante.

Sul momento le sue condizioni non hanno destato preoccupazione, ma quando ha cominciato a lamentare dolori al costato alle 13 si è deciso di chiamare i soccorsi.

La giovane, che stava compiendo un'escursione assieme ad alcuni coetanei di varia nazionalità e ad un accompagnatore, era inoltre in leggera ipotermia a causa degli abiti bagnati. Sul posto si è recato l'elisoccorso della regione Friuli Venezia Giulia mentre le squadre di terra con sette uomini tra Guardia di Finanza di Sella Nevea e anche i Vigili del Fuoco attendevano istruzioni al campo base organizzato a Timau: due operatori sono infatti stati portati sul posto in quota per poi scortare la comitiva a valle in sicurezza. La giovane è stata trasportata all'Ospedale di Udine. L'intervento si è chiuso alle ore 16.