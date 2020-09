Recupero di due fungaiole in Valle Zortei

Le due donne stavano cercando funghi nel bosco quando si sono ritrovate su un pendio molto ripido e impervio, in un'area caratterizzata da numerosi schianti risalenti alla tempesta Vaia del 2018.

Si è concluso verso le 20.30 di giovedì 4 Settmbre, un intervento in soccorso di due fungaiole nei boschi della Valle Zortei a una quota di circa 1.400 m.s.l.m., sopra l'abitato di Canal San Bovo. Le due donne, di Canal San Bovo e di Padova, stavano cercando funghi nel bosco quando si sono ritrovate su un pendio molto ripido e impervio, in un'area caratterizzata da numerosi schianti risalenti alla tempesta Vaia del 2018. Non riuscendo a ritornare sui propri passi hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 verso le 18.

Il coordinatore dell'Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l'intervento di nove operatori della Stazione Caoria che, in collegamento telefonico con le due donne, sono riusciti a capire dove si trovassero e a raggiungerle in circa trenta minuti. Una volta sul posto, i soccorritori hanno provveduto a imbragare le due fungaiole e a calarle lungo il pendio con le corde per più di 200 metri. Da lì hanno raggiunto il sentiero e con il quad in dotazione alla Stazione le hanno riportate fino alla macchina. Le due donne erano illese; per loro non è stato necessario il ricovero in ospedale.