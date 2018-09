Regione Lombardia fondi per aiutare i Comuni

Le nuove risorse potranno essere impiegate per la realizzazione di opere sui territori, con la concessione di risorse per alleggerire i vincoli normativi nazionali.

Approvata in Giunta regionale la delibera proposta dall'assessore all'Economia, Bilancio e Semplificazione Davide Caparini che concede ulteriori spazi finanziari per 65 milioni, in aggiunta ai precedenti 33 concessi nello scorso aprile, ai Comuni della Lombardia.

Le nuove risorse potranno essere impiegate per la realizzazione di opere sui territori, con la concessione di risorse per alleggerire i vincoli normativi nazionali. «La misura è rivolta ai progetti immediatamente esecutivi, ha precisato l'assessore Caparini, per realizzare opere che in assenza del nostro provvedimento non sarebbe stato possibile realizzare».



Nel corso della conferenza stampa del dopo Giunta, in cui l'assessore ha illustrato la delibera approvata dall'Esecutivo regionale, il presidente Attilio Fontana è intervenuto per sottolineare come «lo sblocco di risorse preziose per i Comuni consente alle amministrazioni locali di effettuare investimenti in settori vitali per rendere migliore la vita dei cittadini, come le infrastrutture stradali, l'edilizia scolastica o gli impianti sportivi. Interventi che senza questo intervento di Regione Lombardia non si sarebbero potuti realizzare, nonostante la parte progettuale fosse stata già conclusa. Un'ulteriore dimostrazione concreta di come, da presidente della Regione Lombardia mi senta e agisca da sindaco dei lombardi». conclude il Presidente di Regione Lombardia

Di seguito la suddivisione, provincia per provincia, dei fondi destinati agli investimenti per i Comuni. I dati specificano gli importi relativi alla prima tranche di risorse deliberata dalla Giunta regionale nell'aprile scorso e, di fianco, quelli relativi al provvedimento approvato oggi dall'Esecutivo lombardo.



Provincia riparto Aprile e riparto Settembre: Bergamo 3.674.877,00 10.367.217,00 14.042.094,00; Brescia 5.451.835,00 10.206.436,00 15.658.271,00 Como 1.837.113,00 2.927.500,00 4.764.613,00; Cremona 669.732,00 4.688.965,00 5.358.697,00; Lecco 3.761.200,00 3.435.680,00 7.196.880,00 Lodi 1.061.700,00 1.238.972,00 2.300.672,00; Mantova 409.795,00 3.243.714,00 3.653.509,00; Milano 6.155.906,00 8.849.770,00 15.005.676,00; Monza Brianza 738.800,00 4.555.500,00 5.294.300,00; Pavia 3.599.657,00 2.765.572,00 6.365.229,00; Sondrio 950.462,00 2.070.000,00 3.020.462,00; Varese 4.688.923,00 8.073.072,00 12.761.995,00. TOTALI 33.000.000,00 62.422.398,00 95.422.398,00



I comuni lombardi interessati sono 334. Gli investimenti riguardano interventi: per strade; musei; parchi; cimiteri; impianti sportivi; dissesto idrogeologico; barriere architettoniche; riqualificazione energetica; edilizia scolastica; azioni di attrattività turistica e acquisto di immobili regionali